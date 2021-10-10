Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi - Son Dakika

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye tarafından Türkiye'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak adına verdiği mücadelesine başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar birçok terör faaliyetini önleyen Mehmetçikler, sınırdaki tünel ve hendekleri de bir bir imha ediyor. Bu kapsamda 1433 tünel ve toplam 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek imha edildi.

YÜZLERCE TÜNEL BULUNDU

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri iki yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/ YPG işgalinden kurtarıldı. TRT'de yer alan habere göre Barış Pınarı Harekatı'nın ardından geçen iki yıllık süre içerisinde Mehmetçik'in Tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki arama tarama faaliyeti devam ederken şu ana kadar yüzlerce tünel ortaya çıkarıldı.

YÜKSEKLİĞİ İKİ METRE

Bu tünellerin şu anda içerisindeki betonun kalınlığı bir metreye ulaşırken yüksekliği ise iki metre düzeyinde. Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.