Mehmetçik hainlerin tüneline girdi - Son Dakika

Mehmetçik hainlerin tüneline girdi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor."
(Mehmet Kalay/İHA)
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