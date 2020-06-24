Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor - Son Dakika

Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor

Hakkari'de ülkenin huzur ve güvenliği için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik güçleri, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele ediyor.

Hakkari'de ülkenin huzur ve güvenliği için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik güçleri, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele ediyor.

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Yüksekova ilçesinde Irak ve İran sınırındaki üs bölgelerinde teröre aman vermeyen, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren asker, özel harekat polisi ve güvenlik korucuları, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Sınır bölgelerinde kritik noktalardaki yüksek rakımlı tepelere yapılan üs bölgeleri sayesinde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutarak en ufak hareketliliği takip eden güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçak malzemelerin geçirilmesine de izin vermiyor.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği güvenlik güçleri, son teknolojiyle donatılan binalar, sağlam kuleler, teçhizatlar sayesinde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 3 bin 450 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs bölgesinde kahramanca görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde terörle mücadele ediyorlar

Üs bölgesinde görevli asker ve güvenlik korucularıyla sohbet edip komutanlardan bölge ve çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, yapımı süren bina ve kulelerde incelemede bulundu.

Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri 3 bin 450 rakımlı Düz Tepe Üs bölgesinin Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu söyledi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği bölgede, haziran ayının sonu olmasına rağmen karla mücadele çalışması yürütüldüğüne dikkati çeken Akbıyık, "Bu çalışmaları yerinde görmek ve denetlemek, burada nöbet tutan jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla ziyarette bulunduk." diye konuştu.

Hakkari'de insanların, müreffeh ve mutlu olduğu bir ortamın rahatlığını yaşadığını ifade eden Akbıyık, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız buralara rahatlıkla gelip gezebiliyorlar. Dağcılarımız programlar yapabiliyor. Bu da kahraman askerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın sayesinde oluyor. Vatan emin ellerde. Burası Irak sınırı. Terör örgütü eskiden burada gruplar halinde bulunuyormuş ama şu anda bir tane dahi yok. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın teşvikleriyle son terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Bölgeyi turizme kazandıracağız"

Bölgede Alp ve Himalayaları aratmayan güzellikteki Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllerinin bulunduğunu belirten Akbıyık, özellikle Reşko Zirvesi ve Sat Sivrisi bölgesinin dağcıların en çok tırmanmak istediği yerler olduğunu aktardı.

Reşko Geçidi'nin Türkiye'nin 2. yüksek zirvesi olduğunu ve bölgeyi turizme kazandıracaklarını dile getiren Akbıyık, Hakkari'nin dağ ve doğa turizmi alanındaki potansiyelini değerlendirmeye yönelik projeler hazırladıklarını vurguladı.

İran sınırındaki güvenlik duvarı ile güvenlik yolu çalışmalarının devam ettiğini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hudut Alay Komutanlığımızın birimlerini, sınırda görev yapan Özel Harekat Polislerimizi ziyaret ediyoruz. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Ülkemizin güvenliği anlamında İran sınırı özellikle insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi nedenlerle önemli. İnşallah bu yapılan yollar ve güvenlik duvarlarıyla hem Hakkarimizin, Yüksekovamızın hem de Türkiye'nin güvenliği anlamında önemli ve olumlu bir iş yapılmış olacak. En kısa zamanda bitirilmesi için devletimizin tüm birimleriyle polisimizle, jandarmamızla, hudut birliklerimizle, valilik olarak hepsinin takibindeyiz."

2. Hudut Tabur Komutanlığı, Ağaçlı ve Cengiz Üs bölgeleri ile Ağaçlı okullar bölgesi polis özel harekat noktasını ziyaret eden Akbıyık ile beraberindekiler, sınırda yürütülen güvenlik yol ve duvarı çalışmalarını da inceledi.

Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor - Son Dakika

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