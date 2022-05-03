Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Son Dakika
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Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

03.05.2022 18:26
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, Mehmetçiğin yardım kolisi götürdüğü yerlerdeki vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi.

Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Son Dakika


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