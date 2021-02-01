Mehmetçik, Hesarek Kayak Merkezi'nde öğrenciler için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Mehmetçik, Hesarek Kayak Merkezi'nde öğrenciler için etkinlik düzenledi

01.02.2021 16:11
Mehmetçik, Hesarek Kayak Merkezi'nde öğrenciler için etkinlik düzenledi, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde, Valilik koordinesinde başlatılan "Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde, Valilik koordinesinde başlatılan "Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik için Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 10 liseden 50 öğrenci Hesarek Kayak Merkezi'ne getirildi.

Etkinlikte, JAK timi ilk kez kayak merkezi gören öğrencileri kar motoruyla gezdirdi, dedektör köpeklerle gösteri sundu, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

JAK timinin, ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak merkezinin zirvesinden kar motoruyla indikleri anlar büyük ilgi gördü.

Öğrencilere mangalda sucuk ikram edildi

Komandoların kar kıyafetleriyle yaptığı yürüyüş de etkinliğe katılanların beğenisini kazandı.

Etkinliğe katılan Bingöl Valisi Kadir Ekinci de öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

Öğrencilere doyasıya eğlendikleri etkinlik sonunda mangalda sucuk ikram edildi.

Vali Ekinci, daha sonra yaptığı açıklamada, ilde 2021 yılını "Kardeşlik yılı" ilan ettiklerini belirterek, bu projenin birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendireceğini söyledi.

Etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığınca kardeşlik hukukunu da içeren bilgilendirme yapıldığını dile getiren Ekinci, "JAK timlerimiz kayak merkezimizde 7 gün 24 saat görev yapmaya başladı. JAK timimizin burada çalışmalarının nasıl olduğu tanıtıldı. Yaklaşık 2 aydır sezonun devam ettiği Hesarek Kayak Merkezi'mizde JAK timleri 17 olaya müdahale etti." dedi.

Ekinci, vatandaşların huzur ve güven içerisinde kayak yapması için JAK timlerinin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin en uzun sezonuna sahip olan kayak pistlerinden birisi. Yaklaşık 5 aylık sezonda sadece Bingöllülere değil aynı zamanda çevre illerden ve daha uzak noktalardan gelen misafirlerimize de hem konaklama hem de kış sporları yapma imkanı sunuyor. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bugüne kadar kayak merkezini görmeyen tüm misafirlerimizi Bingöl'e bekliyoruz."

Jandarma Arama Kurtarma, Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, Hesarek Kayak Merkezi'nde öğrenciler için etkinlik düzenledi - Son Dakika


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