Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar
Son Dakika Güncel Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar

Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar

7 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köye şehitler ve Mehmetçik için Türk bayrağı dikildi.

Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köye şehitler ve Mehmetçik için Türk bayrağı dikildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Celal Saygın'ın başlattığı "Bu Köy Bizim, Bu Bayrak Bizim" projesi kapsamında Karamanlı'nın köylerine ilçe yönetimiyle şehitler ve Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanlık gösteren Mehmetçik için bayrak dikiyorlar.

Saygın, Manca köyündeki bayrak dikme açılışı programında yaptığı konuşmada, ilk bayrağı Kayalı köyüne diktiklerini söyledi.

Yerel seçim öncesi köylerin yüksek kesimlerine bayrak dikme çalışmasında bulunacaklarını vaat ettiklerini anımsatan Saygın, "Çalışmamızı 'Bu Köy Bizim, Bu Bayrak Bizim' projesi ile hayata geçirdik. Kayalı köyümüzün ardından ikinci bayrağı da Manca köyümüze diktik. Projemizi tüm köylerimize yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

CHP Karamanlı İlçe Başkanı Nuri Erdem de "Köylerde Türk bayrağını dalgalandırarak bugüne kadar vatan ve bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimize, Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık gösteren ve şehadete erişen askerlerimize ve kahraman gazilerimize sahip çıkmayı hedefledik. " diye konuştu.


Programa, parti yönetimi ve köylüler katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki ayakkabı fuarında, el işçiliği ile üretilen topuklu ayakkabı 65 bin TL'ye satıldı
Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı! Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'ından boşandı Türk sinemasının usta isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]