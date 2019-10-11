Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu
Son Dakika Güncel Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale'deki camilerde Fetih Suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale'deki camilerde Fetih Suresi okundu.

Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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