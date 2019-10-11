Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu
1 saat önce
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale'deki camilerde Fetih Suresi okundu. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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