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Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu
6 saat önce
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:12 Kaynak: AA
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.
Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.
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