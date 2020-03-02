Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu - Son Dakika
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Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırklareli'nde camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Mehmetçik için camilerde

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırklareli'nde camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde sabah namazından önce Fetih suresi okundu.


Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçikler için camilerde Fetih Suresi okunduğunu söyledi.

Düzenlenen programa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Demirtaş, Türk milletinin her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı.

Fetih Suresi, Kırklareli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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