Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu - Son Dakika
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Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu

28 dakika önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Mehmetçik için camilerde zafer duası okundu

Fetih Suresi, Hakkari, Suriye, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:54 Kaynak: AA
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