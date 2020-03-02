Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Suriye 'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari 'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

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