Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler
Son Dakika Güncel Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler

Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler

59 dakika önce

Gaziantep'te oto sanayi esnafı, terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik gerçekleştiren Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik'e dev Türk bayrağı açarak destek verirken, Milli Takım futbolcularının gol sevinci sırasındaki asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da dev bir pankartla...

Mehmetçik için dev Türk bayrağı açıp Fransa'ya tepki gösterdiler, System.String[]

Gaziantep'te oto sanayi esnafı, terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik gerçekleştiren Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik'e dev Türk bayrağı açarak destek verirken, Milli Takım futbolcularının gol sevinci sırasındaki asker selamını ekrana taşımayan Fransa'ya da dev bir pankartla gönderme yaptı.


Şahinbey Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı ve sanayi sitesi esnafı, Abdulkadir Konukoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na dev Türk bayrağı açarak destek verdi. Site esnafı, Mehmetçik için kurban keserek dua etti. Sanayi sitesi esnafı cami kubbesinde ise dev bir pankart açarak Fransa'ya gönderme yaptı.


"Bu selam da Fransa'ya kapak olsun"


A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta Türk futbolcuların Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra verdikleri asker selamını ekranlara taşımayan Fransa'ya tepki için açılan pankartta, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimize Şahinbey Sanayi Sitemizden selam olsun. Bu selam da Fransa'ya kapak olsun" ifadeleri yer aldı. Pankartı tutan esnaflar da asker selamı ile objektiflere poz verdi.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam yollayan Sanayi Sitesi Başkanı Balcı, "Orada başarıyla harekatı yürüten kahramanlar yalnız değil. Biz de her zaman yanlarındayız. Biriz ve beraberiz. Hem ordumuzun hem devletimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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