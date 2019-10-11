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Mehmetçik için eller semaya açıldı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' na katılan Mehmetçiğe destek için cuma namazında eller semaya açıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' na katılan Mehmetçiğe destek için cuma namazında eller semaya açıldı.


Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelinde vatandaşlar cuma namazında Mehmetçik için dua etti. Tokat Ali Paşa Caminde vaaz veren İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'yi dinleyen cemaatten duygusal anlar yaşayanlar oldu. Barış Pınarı Harekatı için sınır ötesinde düzenlenen operasyona katılan güvenlik güçlerine Bilgili, "Sınır ötesi harekatımızı mübarek eyle yarabbi. Vatanımızı terör belasından, düşman taarruzundan muhafaza eyle yarabbi. Hain düşmanlarımıza karşı bizleri uyanık eyle yarabbi. Kahraman güvenlik güçlerimizi karada, havada ve denizde her zaman ve her yerde içeride ve dışarıda muzaffer eyle yarabbi" şeklinde dua ettirdi. - TOKAT

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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