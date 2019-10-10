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Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

23 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun, Amasya ve Çankırı'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun, Amasya ve Çankırı'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Samsun'da Büyük Cami'de okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçik'in muzaffer olması için dua edildi.

Vali Osman Kaymak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti.

Amasya

Amasya'nın Ziyaret beldesindeki TOKİ Camisi'nde de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Duasında askerlerin zaferle dönmesini dileyen cami imamı, Türk milletinin tarihindeki şanlı zaferleri hatırlatarak cemaatten her zaman dua etmelerini istedi.

Çankırı

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çankırı'da da yaklaşık 900 camide Fetih Suresi okundu.

Ahmet Yesevi Camisi'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından İl Müftüsü Bürhan Keleş dua etti.

Keleş, Barış Pınarı Harekatı'nda askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin muzaffer olmasını diledi.

Barış Pınarı Harekatı, Çankırı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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