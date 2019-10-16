Mehmetçik için kan veren vatandaşlar ve Suriyeliler rekor kırdı

Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla yapılan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve Suriyeliler, bölge kan bağışı rekorunu kırdı

Kilis'te Kızılay ve İnönü İlkokulu tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha önce 196 ünite olan kan bağışı rekoru 198'e yükseltilerek bölge rekoru kırıldı. Kan bağışı kampanyasına Suriyeliler de destek verdi.

İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek, kampanyaya gösterilen ilgi ve kırılan rekor için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alınan 198 ünite kan ile hem bölgenin hem de kendi rekorumuzu kırdı. Çok mutluyuz, Barış Pınarı harekatına destek vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Suriye'de terörün temizlenmesi için askerlerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de manevi olarak yanlarında olmak istedik. Okulumuzda 750 öğrencimiz var. 350 tanesi Suriyeli, onlar da sağ olsunlar, bu etkinliğe canla başla katılarak kan verdiler" dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ise Barış Pınarı Harekatı nedeniyle insanların kan bağışına büyük hassasiyet gösterdiğini kaydederek, "Kilis halkı kan bağışı konusunda çok duyarlıdır. Bizden ban bağışı için etkinlik talibinde bulunuyorlar. Yoğun bağışla güzel bir gün geçirdik. Yaşadığımız il itibariyle Suriyeli yoğunluğumuz fazla, Kilis'te yerleşik olan Suriyeli vatandaşlardan da kan bağışı alıyoruz. Suriyeliler de kan bağışında bulunuyorlar" ifadesini kullandı.

(MAD-SD-HA-Y)