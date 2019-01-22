Son Dakika Haberleri: Mehmetçik İçin Kösedağ'a Tırmandılar

Mehmetçik İçin Kösedağ'a Tırmandılar

40 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 arkadaş, Münbiç'e harekata hazırlanan Mehmetçik için karla kaplı 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı, Köse Süleyman Türbesi'nde dua etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 arkadaş, Münbiç'e harekata hazırlanan Mehmetçik için karla kaplı 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı, Köse Süleyman Türbesi'nde dua etti.

İlçede yaşayan ve amatör dağcılık da yapan Salih Güleç, İsmail Bülbül, Ali Canpolat ve Yunus Emre Kutlu, Münbiç'e harekata hazırlanan askerlere manevi destek için Kösedağ'a zirve yürüyüşü düzenledi.

Dağcılar, 2 gün süren tırmanışın ilk gününde 8 kilometre katederek, yaklaşık 7 metrelik kar kütlesine açtıkları çukurda geceyi geçirip ikinci günde zirveye ulaştı.

Dağcılar burada Türk bayrağı ve "Münbiç'te bulunan yiğitlerimize, Suşehri Kösedağ'dan, Köse Süleyman Hazretleri Türbesi'nden Selam Olsun" yazılı pankart açarak, türbede Mehmetçik için dua etti.

Suşehri Belediyesinde çalışan dağcılardan Yunus Emre Kutlu, Münbiç'e harekata hazırlanan Mehmetçiklere manevi destek için tırmanışı yaptıklarını söyledi.

Hava şartlarından dolayı çadır kuramadıklarını ve yaklaşık 7 metrelik kar birikintisini oyarak dinlenme alanı oluşturduklarını anlatan Kutlu, "Geceyi burada geçirdik. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü ama dinlenme alanımızda 2 dereceydi. Güzel bir gecenin ardından, sabah tekrar yolumuza devam ederek, kalan 5 kilometreyi tamamladık. Buraya gelmemizdeki amaç, Münbiç'e harekata hazırlanan askerlerimize, yiğitlerimize destek olmak." dedi.

Ekipte yer alan Salih Güleç de Kösedağ'ın zirvesine 2017'de de çıktığını belirterek, "Karla kaplı türbede ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik. Buradan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Suşehri, Münbiç, Güncel
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