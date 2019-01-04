Mehmetçik İçin Moral Etkinliği

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzik grubu, Mehmetçik için moral etkinliği düzenledi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzik grubu, Mehmetçik için moral etkinliği düzenledi.



Her hafta farklı yerlerde etkinlik düzenleyen müzik topluluğu, bu hafta İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Grup üyeleri, burada zorlu kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdüren askerlere yönelik moral etkinliği düzenledi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da katıldığı etkinlikte, çeşitli türkü ve şarkılar seslendirilirken, askerler de halay çekerek eğlendiler. - VAN

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