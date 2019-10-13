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Mehmetçik için pedal bastılar

12 dakika önce

Mehmetçik için pedal bastılarDÜZCE'de düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı'na katılanlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.

Mehmetçik için pedal bastılar

DÜZCE'de düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı'na katılanlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.

Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet Kulübü ve Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün çağrısı ile Anıtpark'ta toplanan 400 bisiklet sever, 4. Bisiklet Baharı organizasyonu için bir araya geldi. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, tur öncesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri asker selamı ile selamlayarak, Mehmetçikler için pedal bastıklarını söyledi.

Organizasyona katılanlar, "Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar için de pedal çeviriyoruz." dediler.

Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

Mehmetçik için pedal bastılar

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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