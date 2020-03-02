Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - Son Dakika
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Mehmetçik için sabah namazında dua edildi

26 dakika önce

Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

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Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.

Vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Bizim Mehmetçiğimizin manevi olarak yanında olduğumuzu görmesinin ve bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Allah ordumuza ve milletimize yardım etsin. Harekatı hayırla sonuçlandırsın." dedi.

Avni Özbudun da ülke olarak her zaman Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getirdi.

Malatya

Malatya'da sabah namazı için Söğütlü Camisi'ne gelen cemaat, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cami imamının okuduğu Fetih suresine eşlik eden vatandaşlar, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.


Adıyaman

Adıyaman'da Merkez Ulu Cami'nde sabah namazı sonrası Mehmetçik için dua edildi.

Namaz öncesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar okunan Fetih suresini dinledi.

Sabah namazının kılınmasının ardından da Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sonuçlanması için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahraman Türk ordusunun İdlib'teki mazlum ve mağdurlara yardım etmek için operasyon halinde olduğunu söyledi.

Türk ordusunun önemini vurgulayan Taşçı, "Bizim sadece silahlı ordumuz yok aynı zamanda bir de tarih boyunca dua ordumuz var. Silah ve dua ordumuza yardım eden asil milletiz. Bugün de askerimiz sınırların ötesinde İdlib'te destan yazıyor. Biz de camilerimiz de askerlerimiz için dua ediyoruz. Türkiye'de 96 bin camide bu sabah namazında Fetih süreleri okundu. Ordumuza dualar ediliyor. İnşallah Bahar Kalkanı Harekatı inşallah zaferle döneceğiz." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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