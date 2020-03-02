Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - SAKARYA-BOLU-KARABÜK - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - SAKARYA-BOLU-KARABÜK - Son Dakika

Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - SAKARYA-BOLU-KARABÜK

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük ve Bartın'daki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük ve Bartın'daki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Zonguldak'taki camilerde de sure okundu.?

Kentteki camilerde sabah namazı sonrası harekatın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar okunan Kur'an-ı dinlemelerinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sonuçlanması için dua etti.

Bolu

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bolu'daki camilerde Fetih suresi okundu.

Sabah namazını kılmak için Yıldırım Camisi'ne gelen cemaat, Suriye'de hain saldırı sonucunda şehit olan 33 mehmetçik için dua etti.

Düzce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Düzce'deki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için kent genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Düzce kent merkezindeki Cedidiye Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Karabük

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Karabük'te camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Karabük Alagüllük Camisi'nde de cemaat el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Bartın

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, Bartın'daki tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Kent merkezindeki Orduyeri Cami'nde de cemaat el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - SAKARYA-BOLU-KARABÜK

Fetih Suresi, Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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