Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"
Son Dakika Güncel Mehmetçik için 'sefer ve zafer duası'

Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"

48 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Çanakkale'de "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Çanakkale'de "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.

Mehmetçik için sefer ve zafer duası

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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