Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Çanakkale'de "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Çanakkale'de "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.
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