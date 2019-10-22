Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı
Son Dakika Yerel Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

1 saat önce

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na görülmemiş bir destek geldi.

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na görülmemiş bir destek geldi. Tiyatro sanatçısı Mehmet Regaip Göktaş, Çan'da bulunan Şehitler Anıtı önünde asker kıyafeti ve silahla, yüzü boyalı bir şekilde canlı heykel performansı sergiledi.

Yüzünü boyayarak bir gösteri sunan Göktaş, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tiyatro sanatçısı Göktaş'ın gösterisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve başarılı oyuncu, çoğu kişi tarafından heykel zannedildi. İlgi çekici gösteriyi şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, Göktaş ile bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan tiyatro sanatçısı Mehmet Regaip Göktaş, yaptığı açıklamada Mehmetçiğin her daim yanında olduğunu vurgulayarak, "Elimizden başka bir şey gelmiyor, biz de yeteneğimizi askerlerimiz için ortaya koyarak onlara böyle bir destek olmak istedik, umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

Çan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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