Mehmetçik için Selimiye'den dua

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde olduğu gibi sabah namazı öncesi Edirne'deki camilerde de Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Selimiye Camisi imam hatibi ve müezzini Yusuf Serenli, Mehmetçik'in başarısı için dua etti, duaya cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirasında Fetih Suresi okundu

Kırklareli'nde de Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Cami İmamı Özcan Peker tarafından, sabah namazı öncesinde tekbirler getirildi.

Şanlı Türk ordusun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için cemaat ellerini semaya açarak dua etti.

Peker, daha sonra verdiği vaazda, harekat için okunan Fetih Suresi'nin, yapılan duaların ve tekbirlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Ordunun büyük bir mücadele başlattığını ifade eden Peker, Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarını yok etmek için yaptığı harekatların zaferle sonuçlanmasını diledi.