Mehmetçik için uyarı radarı ürettiler - Son Dakika
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Mehmetçik için uyarı radarı ürettiler

11.04.2022 11:35
Mehmetçik için uyarı radarı ürettiler

Gaziantep'te, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri tarafından geliştirilen, hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radarlar Mehmetçiğin güvenliği sağlamasına katkı sunacak.

Gaziantep'te, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri tarafından geliştirilen, hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radarlar Mehmetçiğin güvenliği sağlamasına katkı sunacak.

Şehitkamil ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesinde bir araya gelen 10 öğrenci, yaklaşık üç aylık çalışma sonucu hareketli unsurlara karşı sesli ve ışıklı uyarı veren radar üretti.

İlk etapta üretilen 40 radar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca sınır karakollarındaki Mehmetçiğe teslim edildi.

Atölyede görevli bilgisayar mühendisi Ali Tutuş, AA muhabirine, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan Şehitkamil Deneyap Teknoloji Atölyesinde kayıtlı 168 öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilere teknoloji tabanlı eğitimler verdiklerini söyledi.

Tasarım, üretimden yapay zekaya, elektronik programdan uçak uzay bilimlerine kadar 11 farklı modülün bulunduğunu ve bu modüllerde eğitimleri alan öğrencilerin daha sonrasında öğrendiklerini projelendirmeye başladıklarını ifade eden Tutuş, "Biz TÜBİTAK'ın düzenlediği liseler arası elektrikli araç, liseler arası İHA, tarımsal ve zirai İHA yarışmalarına katılmaya başladık. Bu yarışlara katılan öğrencilerimiz kendilerini bu anlamda geliştirdi. Bir mühendisin sahip olduğu tüm yeteneklere sahip oldu. Şimdi de bu öğrencilerimizle TSK'nın kullanabileceği radar uyarı sistemi geliştirdik." dedi.

"Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor"

Ürettikleri askeri radar uyarı cihazı hakkında bilgi veren Tutuş, şöyle konuştu:

"Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor. Mehmetçiğimiz, sınırda, mağara girişlerinde, dağda, molada bulunduğunda rahatlıkla kullanabilir. Bu sistem, ışıklı ve sesli ikaz içeriyor. Çok uzak olunduğunda ses duyulmadığında illaki ışık görülecek şekilde tasarlandı. Cihazı özellikle sınır hattındaki karakollarda kullanılmak üzere ürettik. Öğrencilerimiz şu ana kadar 40 cihazın imalatını yaptı, jandarmaya teslim ettik. Birçok sınır karakollarına gönderildi. Askerimizin emrindeyiz. "

"Sesli ve ışıklı olarak uyarı gönderiyor"

Atölyede eğitim gören lise öğrencisi İncinur Yıldız ise yaklaşık iki yıldır burada çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki yıl önce teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Buraya gelip öğrendikten sonra proje geliştirip yarışmalara katılmaya başladık. Bu projelerden biri askerlerimizin güvenliği açısından kullanabilecekleri radar sistemi. Bu sistemi üç ay içerisinde geliştirdik. Bu cihazı askerlerimiz dağda, ovada, karakollarda kullanabilecek. Sistem sayesinde askerlerimize karşı saldırı olduğunda özellikle göremediği alanda onlara sesli ve ışıklı olarak uyarı gönderiyor. Yine bu sistem sayesinde güvenliklerini daha da sağlayabilecekler. Bu sistemi geliştirdik çünkü bu sistemin ülkemizin yararına kullanılmasını istiyoruz."

Atölyede İHA ve elektrikli araçlar yaptıklarını da ifade eden Yıldız, İHA'da birçok parçayı yerli ve milli olarak geliştirdiklerini, yaptıkları İHA'ların 1,5 kilogram yükü istedikleri hedefe bırakabilme özelliğine sahip olduğunu anlattı.

"5 saniye boyunca siren çalıyor ayrıca ışıklarını yakıyor"

Lise öğrencisi Mert Şiraz ise 1 yıldır burada eğitim gördüğünü aktararak, "Askerlerimizin daha fazla şehit vermesini istemiyoruz. Bu yüzden Mehmetçiğimizi korumak adına proje geliştirdik. Cihaz sayesinde, askerimiz etrafında bir hareketlilik algıladığı zaman 5 saniye boyunca siren çalıyor ayrıca ışıklarını yakıyor." diye konuştu.

Şiraz, ileride başarılı bir mühendis olup faydalı projelerde yer almak istediğini sözlerine ekledi.

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İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Tragger, Milli, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

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