Son Dakika Haberleri: Mehmetçik için 'zafer' duası
Son Dakika Güncel Mehmetçik için 'zafer' duası

Mehmetçik için 'zafer' duası

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etkinliği düzenlendi.

Mehmetçik için 'zafer' duası, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etkinliği düzenlendi.


Cuma namazı sonrası Hürriyet meydanında gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı.


Millet olarak Türkiye karşıtı propagandalara karşı hep beraber dimdik duracaklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin ya da Suriye'nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünyanın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye'ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya'da, Afrika'da Latin Amerika'da, Orta Doğu'da birçok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye'ye işgalci diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ayrıca Orta Doğu coğrafyasının petrol ve doğal kaynaklarını sömürmek için gelenler şunu da bilsinler ki; Türkiye'nin kimsenin bir damla petrolünde gözü yoktur. Bizim gözümüz adaleti korumaktadır, hakkkaniyeti kurmaktadır, barışı kurmaktadır." ifadelerini kullandı.


Selanın ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından yapılan duayla etkinlik sona erdi. Programa AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekç, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özçamcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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