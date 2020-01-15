Mehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılar - Son Dakika

Mehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılar

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, askeri üs ile 2 hanenin bulunduğu 3 bin rakımlı Yeşilgöz bölgesine enerji sağlayan iletim hattının fırtına nedeniyle kopmasının ardından, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, karlı dağları aşıp arızayı giderdi.

Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilgöz bölgesine enerji sağlayan iletim hattı fırtına nedeniyle koptu. Askeri üs ile 2 hanenin bulunduğu bölgeye ulaşmak için Dicle Elektrik görevlileri çalışma başlattı. Dicle Elektrik Dağıtım Beytüşebbap İlçe Yöneticisi Mesut Ataman yönetimindeki arıza bakım onarım ekibi, Yeşilöz bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Yolun açık olduğu kesimlerde iletim hattını kontrol ederek ilerleyen ekipler, çığ düşmesi yüzünden araçlarıyla daha fala ilerleyemedi. Arızayı bulup gidermeden geri dönmek istemeyen 2 görevli, yer yer insan boyunu aşan kara rağmen yaya olarak yaklaşık yarım saat boyunca zirvedeki elektrik direklerine ulaşmak için ilerlediler.

DAĞDAN KAYARAK İNDİLER

Büyük güçlüklerin ardından ulaşılan zirvede bulunan direğe tırmanan görevliler, iletim hattının bağlı bulunduğu yerden koparak düştüğünü gördü. Arızayı tespit eden görevliler, onarımı yaptıktan sonra dağlık kesimeki karlardan kayarak geri dönmeyi başardı. Arızanın giderilmesiyle üs bölgesindeki askeri birliğe ve 2 haneye yeniden enerji verildi.