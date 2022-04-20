Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu - Son Dakika
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Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu

20.04.2022 14:48

Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan askerler, ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu.

Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan askerler, ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu.

Siverek 107. Topçu Alayında görev yapan askerler, Siverek Hüsnü M. Üzyeğin İlkokuluna 3 Bin kitap desteğinde bulunarak, zengin bir kütüphane kurdu. Kütüphanenin yanı sıra, satranç, akıl oyunları ve çeşitli oyun setlerinin de içinde bulunduğu kütüphane açılışını 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, kütüphanenin kurulması girişiminde bulunan Sınıf öğretmeni İlknur Gözüküçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, askerler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta kısa bir konuşama yapan 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan," Bu güzel kütüphaneyi bizlere kazandıran, değerli personellerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu kütüphanemizin eğitime çok büyük bir katkı sağlayacağı inancıyla, hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diyerek, öğretmenlerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Albay Çalışkan ve askerler daha sonra kütüphanede gezerek, incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Karşılarında askeri gören öğrenciler, sevinç gösterisinde bulundu.

Okullarında askerleri gören minik öğrenciler, Albay Çalışkan ve askerleri sınıflarına davet ederek, sohbet etti. Albay Recep Çalışkan, öğrencilerin kendisine yönelttiği sorularına yanıtlayarak, öğrencilerle sıcak bir sohbet kurdu.

Kütüphanenin kurulması girişimde bulunan Sınıf Öğretmeni İlknur Gözüküçük, 'Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek,' " Bu kütüphaneye başlangıç olayımız Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan'nın himayesinde, 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesi ile bir çalışma başlattık. Bizde Siverek'te bulunan 107. Topçu Alayı Komutanı ve personeliyle iletişime geçtik ve sağ olsun bize çok destek oldular. Artı yurt dışından da bize kitap desteği geldi. Eşimizden, dostumuzdan, tanıdığımı veya tanımadığımız birçok insandan bu kütüphane için destek geldi. Böylelikle kütüphanemize yaklaşık olarak 3 Bin adet kitap temin ettik. Desteklerinden dolayı Siverek 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan beye ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi

Okul öğrencilerinden Tuana Cemre Keskin, "Bu kütüphanede oyunlar oynayacağız arkadaşlarımla, kitaplar okuyacağız, burada bir sürü oyun var. İçinde ki kitapları da çok beğendim, her türlü kitap ve hikaye bulmak mümkün" şeklinde konuştu. Kendisinin bir asker çocuğu olduğunu ve babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Rüzgar Gözüküçük ise," Ben başka bir okulda öğrenciyim, kütüphanenin açılışı için geldim. Çok güzel bir kütüphane, keşke bütün okullarda böyle kütüphaneler olsa. Babam ve askerlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zınar Ali de, "Kahraman askerlerimiz bizim için kütüphane kurmuş, askerlerimize çok teşekkür ediyorum, onlar sayesinde biz kitap okuyoruz, eğleniyoruz. Ben onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu
Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu
Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu
Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu

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Mehmetçik, Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu - Son Dakika


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