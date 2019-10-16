Son Dakika Haberleri: "Mehmetçik'imiz, sivillere hassas şekilde hareket etmektedir"
Son Dakika Politika 'Mehmetçik'imiz, sivillere hassas şekilde hareket etmektedir'

"Mehmetçik'imiz, sivillere hassas şekilde hareket etmektedir"

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mehmetçik'imiz, bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mehmetçik'imiz, bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Karamollaoğlu, "Silahlı kuvvetlerimiz, bu süreçte ciddi bir gayret ve fedakarlıkla harekatı yürütmektedir. Hem aldığımız bilgiler hem de ordumuzun ciddiyeti zaten bunu gerektirmektedir. Cephedeki Mehmetçik'imiz bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı sürecinde devletin ve milletin hep beraber olduğunun altını çizerek, "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Bu birlikteliğin sürekli olması, hiç kimsenin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmamaya gayret göstermesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı, Millet İttifakı söylemi, şu anda ülkemize hiç bir fayda sağlamaz." diyen Karamollaoğlu, "Biz, bu süreçte sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz eğer bahsedilecek bir husus varsa. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu geçmişte ifade etti. Ümit ederim ki bundan sonrada bu ifadelerini hatırlar ve bu noktayı önemser. Bizim şu anda her şeyden çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu, ABD'nin yaptırım kararları ve terör örgütü ile ateşkes ilan edilmesi teklifine yönelik soruya, "ABD, bu konularda özellikle de Trump ABD'nin ne kadar tabiri caizse kaypak bir politika izlediğinin en açık delili. Ne ettiği anlaşılmıyor gibi aslında anlaşılıyor. Trump Orta Doğu'da bir kargaşa istiyor." yanıtını verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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