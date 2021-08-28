Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 yıldır sürdürdüğü Afganistan vazifesi sona erdi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele almasıyla birlikte, ülkede hem siviller hem de askeri personeller tahliye ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personel tahliyelerinin tamamlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yurda dönen Türk askerleri için Ankara'da bir tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Mehmetçik Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır." Dedi.