Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı
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Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.
Edirne'nin Enez ilçesinde Boztepe açıklarında geçtiğimiz hafta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botları devrilen 39 düzensiz göçmeni dev dalgalar arasında kurtardı. Mehmetçik'in cansiparane bir şekilde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri kurtarma anları ortaya çıktı. - EDİRNE
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