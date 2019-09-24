Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı
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Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı

58 dakika önce

Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.

Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı, System.String[]

Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.


Edirne'nin Enez ilçesinde Boztepe açıklarında geçtiğimiz hafta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botları devrilen 39 düzensiz göçmeni dev dalgalar arasında kurtardı. Mehmetçik'in cansiparane bir şekilde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri kurtarma anları ortaya çıktı. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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