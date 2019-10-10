Son Dakika Haberleri: "Mehmetçik'in morali çok yüksek"
Son Dakika Güncel 'Mehmetçik'in morali çok yüksek'

"Mehmetçik'in morali çok yüksek"

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek." dedi.

Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti.

Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.

Hulusi Akar, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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