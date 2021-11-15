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Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı

15.11.2021 23:57

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da Mehmetçik, terör örgütünün "Girilemez" dediği terör karargahlarını yerle bir ediyor. Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi, aralarında sözde karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti, 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi. Mehmetçik'in, teröristlerin mağaralarını bombaladıkları anlar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.

MAĞARALARA GİRİLİYOR

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

HEDEFLER TEK TEK BELİRLENİYOR

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar teröristlerin "girilemez" dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

Mehmetçiğin, terör örgütü PKK'nın 'Girilemez' dediği mağaraları yerle bir ettiği görüntüler paylaşıldı

27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde EYP ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi.

Bunlardan ikisi teröristlerce "Doğu Karargahı" ve "Batı Karargahı" olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları söz konusu mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi.

KOMANDOLARIN TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BOMBALADIKLARI AN

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının teröristler tarafından kullanılan mağaralardaki aramalarına ait görüntüler de dikkat çekti. Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki "odaları" tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan, haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor. Öte yandan Mehmetçik'in, teröristlerin inlerini bombaladıkları anlar kameralara yansıdı.

Mehmetçiğin, terör örgütü PKK'nın 'Girilemez' dediği mağaraları yerle bir ettiği görüntüler paylaşıldı

"TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Bakanlık kaynakları, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirtti. Hudutların ve halkın güvenliğinin ileriden sağlamak için faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü aktaran kaynaklar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadesini kullandı. Kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.

Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın Girilemez dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı

Mehmetçik, Karargah, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın 'Girilemez' dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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