Mehmetçik, İran sınırındaki öğrencileri misafir etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 35 öğrenci, 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığı Tank Bölüğüne misafir oldu.



İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 35 öğrenci ve 3 öğretmen, 7. Hudut Alay Komutanlığı Tank Bölüğünü ziyaret etti. Misafir edilen 35 öğrenci, askerler eşliğinde askeri helikopterleri ve tankları inceledi. Askeri yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, Mehmetçik tarafında misafir edildikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.



Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, askeriyenin Türk milletindeki yerinin bambaşka olduğunu belirterek, "Bütün aileler erkek çocuklarını, zamanı geldiğinde vatana emanet eder. Ana kucağından asker ocağına gitmek zor gelse de yeri gelir yeni aileler kurmaya vesile olur. Karda kışta, bazen yeni bir evladı annelerine sağlıkla kavuşturur, zorda kalanlara ulaştırır yardımını, sivillere sığınacak bir yuva olur ve herkese bu ailenin bizim de bir ailemiz olduğunu gösterir. Merhamettir bir diğer adı. Dünyanın diğer ordularından ayrılmasının sebebi de bundandır. Bunların yanı sıra dünyada disiplin konusunda örneği yoktur. Kapısından ilk adımınızı attığınızda bir tek askeri bile üstü başı dağınık, ayakkabıları bağlanmamış göremeyiz. Bu askeri disiplin örneğini göstermek, askeri ortamı yaşatmak ve askerlikle ilgili meslek tanıtımını yapmak amacıyla öğrencilerimizi 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı Tank Bölüğünü götürdük. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan ve öğrencilerimizin sorularını içtenlikle cevaplayan Tank Bölük Timi Komutanı Tank Binbaşı Emrah Haluk Akdere'ye ve askerlerimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - HAKKARİ