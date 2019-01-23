Mehmetçik Kar Kış Dinlemiyor

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk ve karlı havada bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.
Bitlis
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk ve karlı havada bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 21 Ocak 2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon başlatıldığı belirtildi. Kötü hava şartlarına rağmen güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği aktarıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:16 Kaynak: İHA
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