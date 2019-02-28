Mehmetçik Karda Aç Kalan Hayvanları Unutmadı
48 dakika önce
Bursa'da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.
Bursa
'da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kışın çetin geçtiği dağ ilçelerinde ormanlık arazide kar sebebiyle aç kalan, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları unutmadı. Jandarma ekipleri tarafından temin edilen yiyecekler dağda aç kalan hayvanlara dağıtıldı. Ayrıca Mehmetçik sahipsiz hayvanların barakalarının kontrol ve bakımlarını da yaptı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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