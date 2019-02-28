Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Karda Aç Kalan Hayvanları Unutmadı

Mehmetçik Karda Aç Kalan Hayvanları Unutmadı

48 dakika önce

Bursa'da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.

Mehmetçik Karda Aç Kalan Hayvanları Unutmadı, System.String[]
Bursa'da Mehmetçik karda aç kalan hayvanları unutmadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın çetin geçtiği dağ ilçelerinde ormanlık arazide kar sebebiyle aç kalan, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları unutmadı. Jandarma ekipleri tarafından temin edilen yiyecekler dağda aç kalan hayvanlara dağıtıldı. Ayrıca Mehmetçik sahipsiz hayvanların barakalarının kontrol ve bakımlarını da yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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