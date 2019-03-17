Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Karlı Yolları Aşarak Mutluluk Götürüyor

Mehmetçik Karlı Yolları Aşarak Mutluluk Götürüyor

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri, karlı yolları aşarak kırsal kesimdeki öğrencilere hediye dağıtıyor.

Mehmetçik Karlı Yolları Aşarak Mutluluk Götürüyor, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri, karlı yolları aşarak kırsal kesimdeki öğrencilere hediye dağıtıyor.

Bahçesaray Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Cemil Baykal, emrindeki askerlerle hayata geçirdiği çalışmalarla çocukların mutluluğuna mutluluk katılıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ilçede halkın huzur ve güvenliği için sürekli görev başında olan Mehmetçik, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de herkesin takdirini topluyor. Zorlu kış şartlarına rağmen sürekli kırsal kesimdeki mahalleleri ziyaret eden Mehmetçik, beraberinde getirdikleri hediyeleri de öğrencilere dağıtıyor. Şu ana kadar 5 mahallede 50 anaokulu öğrencisine resim defteri, sulu ve kuru boya ile giyim yardımında bulunan Mehmetçik, hediye dağıtımının yanı sıra mahalle halkıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor.

Öğrenciler ise, karlı yolları aşarak kendilerine mutluluk getiren Mehmetçik'e teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Merkez, Bahçesaray, Güncel
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