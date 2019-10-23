Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor

Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor." bilgi notuyla video paylaştı.

Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:35 Kaynak: AA
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