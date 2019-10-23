Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor." bilgi notuyla video paylaştı.