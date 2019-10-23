Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:35 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor." bilgi notuyla video paylaştı.
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