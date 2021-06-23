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Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı - Son Dakika

Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı

23.06.2021 07:43

Kuzey Irak'ta teröristlerin dron destekli saldırısına uğrayan birlikteki 30 yaşındaki Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Dron ile havadan atılan bombayı fark eden kahraman uzman çavuş, yere düşen bombayı alıp iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak diğer arkadaşları zarar görmesin diye sağ bacağını feda etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla dron ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu.

ARKADAŞLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE KENDİNİ SİPER ETTİ

Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile dün sıcak meydana gelen Mehmetçiğe hainler bombalı dron ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında dron ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları ise Yayla sayesinde zarar görmedi.

KAHRAMAN UZMAN ÇAVUŞ'UN SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası'na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla'nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.

Mehmetçik'ten büyük kahramanlık! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasına sıkıştırıp patlattı

"GAZİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla'nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla'nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla'nın hafta içi Ankara GATA'ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.

Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı

Uzman Çavuş, Karahisar, Silah, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı - Son Dakika


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