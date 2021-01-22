Mehmetçik Kosova'da Aile Sağlık Merkezini yeniledi - Son Dakika

NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca Kosova'nın doğusundaki sınır kasabası Elezhan'da Dr. Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi acil müşahede ve müdahale odaları yenilenerek hizmete sunuldu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sağlığın kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığı salgın döneminde insana ve insan sağlığına hizmet edecek bir projeyi daha Kosovalılarla buluşturarak Türkiye-Kosova arasındaki tarihi dostluğa bir halka daha ekledi. Proje kapsamında Dr.Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezine hasta yatağı, idrar analizör cihazı, kan sayım cihazı, mikroskop, santrifüj cihazı, su distilasyon cihazı, dijital su banyosu, klima, kesintisiz güç kaynağı, bilgisayar, lazer yazıcı, derin dondurucu buzdolabı, masa, sandalye, soyunma dolabı ve malzeme dolabı alınırken, aynı zamanda odaların aydınlatma sistemi, elektrik tesisatı, zemin ve duvar bakımları yapılarak fiziki şartları iyileştirildi.

Tamamen Türkiye tarafından finanse edilen proje, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Elezhan'da tamamlanan 3. proje oldu. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından açıklamada, "Kosova ile yüzyıllardır var olan kardeşlik ilişkilerimizin daha da gelişmesi için bundan sonra da projelerimize devam etmekten mutluluk duyacağız" ifadeleri kullanıldı.

(Ercan Kasap/İHA)