Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, Köyde Mahsur Kalan Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Mehmetçik, Köyde Mahsur Kalan Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

40 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Mehmetçik, Köyde Mahsur Kalan Hastayı Hastaneye Ulaştırdı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 64 yaşındaki Şimuni Diril, düşme sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamaması nedeniyle köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığından havalanan 2 helikopter sağlık ekipleriyle köye ulaştı.

Helikopter ile alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sason'daki hasta kadın da hastaneye yetiştirildi

Öte yandan, kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesinin Örenağıl köyüne bağlı Kömürlük mezrasında rahatsızlanan 81 yaşındaki Naile Yaşar için ekipler seferber oldu.

112 Acil Sağlık ve İlçe Özel İdare ekipleri yaklaşık 7 saat sonra köye ulaştı. Yaşar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Şırnak, Helikopter, Beytüşşebap, 3. Sayfa
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