Mehmetçik, Kuzey Irak'ta teröristlerin sığınak olarak kullandığı Çemçö mağarasına operasyon düzenledi - Son Dakika
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Mehmetçik, Kuzey Irak'ta teröristlerin sığınak olarak kullandığı Çemçö mağarasına operasyon düzenledi

18.04.2023 14:58

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap bölgesindeki teröristlerin sığınağı olarak bilinen Çemçö mağarasına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yaşanan çatışmadaysa teröristlerin saldırısı sonucu bir Mehmetçik yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirilerek Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen teröristlerin "girilemez" dediği mağaraya girdiği duyurdu.

"MEHMETÇİK, 'GİRİLEMEZ' DENİLEN YERLERE GİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Akar, "Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye'nin daha da güçlenmesi, büyümesi için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Son Dakika: Mehmetçik, Kuzey Irak Zap'taki teröristlerin kale olarak gördüğü Çemçö mağarasına girdi

"BU TERÖR BELASINDAN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ"

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski "terör" olarak nitelendiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor" açıklamalarında bulundu.

"PKK HİÇBİR ZAMAN KÜRT KARDEŞLERİMİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir."

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine verdikleri desteği belirtti. Gülsoy, "Bu terör bataklığının yapılan mücadele sonucunda kurutulacağına" yönelik inancını da dile getirdi.

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SON DAKİKA: Mehmetçik, Kuzey Irak'ta teröristlerin sığınak olarak kullandığı Çemçö mağarasına operasyon düzenledi - Son Dakika
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