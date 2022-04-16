Mehmetçik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri AB projesiyle su tasarrufu eğitimine katıldı - Son Dakika

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Erasmus+ programı kapsamında Romanya'da bir haftalık eğitim programına katıldı.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanmayı geliştirmeleri amacıyla "Yaşam İçin Su Tasarruf Yapmaktan Asla Vazgeçmeyin. Okullardaki Gerçek Su Savaşçıları Projesi" hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonunca desteklenen projede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Çekya ve Yunanistan'dan öğretmen ve öğrenciler, Romanya'yı ziyaret etti.

Tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanarak öğrencilerde ve yetişkinlerde su bilinci oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Romanya'nın temiz su temini, su tasarrufu çalışmaları ve suyun geleceğine yönelik politikaları hakkında bilgi aldı.

Altı ülkeden öğretmen ve öğrenciler, proje kapsamında Romanya'nın Hunedoara şehrindeki su arıtma tesisini ziyaret ederek, suyun modern ve eski usuller kullanılarak arıtılmasının arasındaki farkları gözlemledi.

Proje kapsamında Boholt şehrindeki su şişeleme fabrikası, tedavi edici özelliğe sahip olduğuna inanılan tuzlu su havzası "Turda Salt Mine" madeni de ziyaret edildi.

Eğitimde Romanya eğitim sisteminin kullanılmış suların arıtılıp yeniden kullanımı, yağmur sularının depolanması ve gereksiz su kullanımının önüne geçilmesini içeren çalışmalar da incelendi.