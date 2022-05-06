Mehmetçik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri İngiltere'de kültürel etkinliğe katıldı - Son Dakika
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Mehmetçik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri İngiltere'de kültürel etkinliğe katıldı

06.05.2022 13:25
Mehmetçik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri İngiltere'de kültürel etkinliğe katıldı

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri İngiltere'de kültür ve sanat hayatını inceleme fırsatı buldu.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri İngiltere'de kültür ve sanat hayatını inceleme fırsatı buldu.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilerin farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürlerini tanıtmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve İspanya'dan eğitim kuruluşlarının ortaklığında "Lets's Open a New Window into Cultural Heritage Consciousness Trough Digital Tecknologies" (Dijital Teknolojiler Yoluyla Kültürel Mirasa Yeni Bir Bakış Açısı Projesi) hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonunca desteklenen proje kapsamında dört ülkeden eğitimci ve öğrenciler, İngiltere'nin Bradford kentinde bir araya geldi.

Etkinliğe Türkiye'den Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ökten ve İngilizce öğretmeni Abdulhalik Kürşat Arık ile öğrenciler katıldı.

5 günlük proje kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İspanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Bilim Müzesi, Sanat Fuarı, Bilim Sanat Merkezi gibi kültürel içerikli mekanları ziyaret ederek, ülkenin kültür sanat yapısı hakkında bilgi edindi.

Öğrenciler ayrıca kendi kültürlerine ait yemekler hazırlayarak, diğer ülkelerden gelen öğrencilere ikram etti.

Etkinlik, Leeds Üniversitesi ve tarihi dokusuyla öne çıkan Trinity Çarşısı'nın incelenmesiyle sona erdi.

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Mehmetçik, England, Erasmus, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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