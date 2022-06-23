Son dakika haberleri! Mehmetçik, Marmaris'te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mehmetçik, Marmaris'te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

23.06.2022 23:47

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki Mehmetçiğin de araçları ile aralıksız yardım ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki Mehmetçiğin de araçları ile aralıksız yardım ettiğini duyurdu.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, söndürme çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mehmetçik, Marmaris'te yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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