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Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı
6 saat önce
Mersin Çamlıyayla'da ulaşılamayan kazazedeleri Mehmetçik kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Mersin Çamlıyayla'da ulaşılamayan kazazedeleri Mehmetçik kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Çamlıyayla mevkisinde dün akşamdan beri ulaşılamayan 2 kazazede, bulunduğu araziden İncirlik Meydanı'nda konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından kurtarıldı.
Kazazedeler, Mersin Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.
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