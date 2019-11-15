Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı

Mersin Çamlıyayla'da ulaşılamayan kazazedeleri Mehmetçik kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Çamlıyayla mevkisinde dün akşamdan beri ulaşılamayan 2 kazazede, bulunduğu araziden İncirlik Meydanı'nda konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından kurtarıldı.

Kazazedeler, Mersin Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.