Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı
Son Dakika Güncel Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı - Son Dakika

Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı

6 saat önce

Mersin Çamlıyayla'da ulaşılamayan kazazedeleri Mehmetçik kurtardı.

Mehmetçik, Mersin Çamlıyayla'daki kazazedeleri kurtardı, System.String[]

Mersin Çamlıyayla'da ulaşılamayan kazazedeleri Mehmetçik kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Çamlıyayla mevkisinde dün akşamdan beri ulaşılamayan 2 kazazede, bulunduğu araziden İncirlik Meydanı'nda konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından kurtarıldı.

Kazazedeler, Mersin Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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