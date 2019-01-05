Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, "Minik Yürekler"İn Mektuplarını Video ile Cevapladı

Mehmetçik, "Minik Yürekler"İn Mektuplarını Video ile Cevapladı

1 saat önce

Hakkari'de terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, ilkokul öğrencilerinin kendilerine gönderdikleri mektuplara video ile yanıt verdi.

Mehmetçik,
Hakkari'de terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, ilkokul öğrencilerinin kendilerine gönderdikleri mektuplara video ile yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Hakkari'de görev yapan bir Mehmetçik'in tüm arkadaşları adına Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencilerine, gönderdikleri mektuplar için teşekkür ettiği görüntülere yer verildi.

Videoda, öğrencilerin yazdığı mektupların kendilerine ulaştığını belirten Mehmetçik'in, "Minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Bu soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyor, huzurlu, sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz." ifadeleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:32 Kaynak: AA

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