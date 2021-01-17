- Mehmetçik,muhabbet kuşunu bulup, küçük Doruk'a ulaştırdı - Son Dakika

- Mehmetçik,muhabbet kuşunu bulup, küçük Doruk'a ulaştırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, önceki gün ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdikten sonra muhabbet kuşunu kaybeden minik Doruk'a, kuşunu bulup teslim etti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Elazığ- Malatya karayolu Sakabaşı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 7 yaşındaki Doruk Şahinli ve ailesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Küçük Doruk'un araçta muhabbet kuşunun bulunduğunu ve kaçmış olabileceği üzerine jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doruk'u mutlu etmek amacıyla olay yerinde yapmış oldukları araştırma sonucunda muhabbet kuşunu bulup, baba Atilla Şahinli'ye teslim etti.

Muhabbet kuşuna kavuşan küçük Doruk Jandarma personeline teşekkür ederek kuşunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.