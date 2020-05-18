Mehmetçik, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağasına hayat oldu - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlar ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde devriye yaparken, kaplumbağaya rastladı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu kaplumbağanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Fırat Kaplumbağası olduğu anlaşıldı. Ekipler, hızlıca hayvana su veril sulu bir ortam hazırlayarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden hayvanı teslim aldı.

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında nesli tükenme noktasında bulunan Fırat Kaplumbağası buldu. Jandarma ekiplerince su verilip sulak ortam hazırlanan kaplumbağa, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mehmetçik, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağasına hayat oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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