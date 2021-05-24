Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor.

Başarıyla süren Pençe-Yıldırım operasyonu çerçevesinde, PKK'ya ait 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 milimetre havan, 56 adet 82 milimetre havan, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 RPG-7 namlusu, dragunov namlusu, 2 M-16 namlusu, 2 namlu, 20 havan tapası, Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 akü, 30 kablo, 200 litrelik su tankı ve çok sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Öte yandan MSB'nin sosyal medya hesabında, ele geçirilen silah ve mühimmatın görüntülerine yer verildi.