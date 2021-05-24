Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor - Son Dakika

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler ise şu şekilde:

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 mm havan, 56 adet 82 mm havan, 5 adet EYP düzeneği, 6 adet sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 adet RPG-7 namlusu, 1 adet Dragunov namlusu, 2 adet M-16 namlusu, 2 adet namlu, 20 adet havan tapası, 1 adet Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 adet akü, 30 adet kablo, 1 adet 200 litre su tankı, çok sayıda pil bloğu olarak sıralandı.