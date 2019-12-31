Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı - Son Dakika

Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.

Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/ YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın METİ tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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